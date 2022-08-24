ضبط عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء بعض البنوك الأجنبية من خارج البلاد تمكنا من الحصول عليها من خلال مواقع ومنتديات أجنبية يتبادلوا بها المترددين بيانات تلك البطاقات نظير مقابل مادى ، فضلاً عن قيامهما بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة من بنوك مختلفة فى عدة دول أجنبية عن طريق خداع متصفحى تلك المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بصفحات مقلدة لشركات عالمية أو بنوك أجنبية وإجرائهما عمليات التحويل للأموال المستولى عليها من تلك البطاقات إلى حساب الشركة المملوكة لأحدهما داخل البلاد والتى قاما بتأسيسها شركة دون ممارستها نشاطاً فعلياً وإنشائه صفحة لتسويق منتجات الشركة المزعومة على شبكة (الإنترنت) والتعاقد مـع إحدى شركات الوساطة المالية الإلكترونية لتحويل الأموال "المستولى عليهـا من الخارج" إلى الحساب البنكى الخاص بالشركة داخل البلاد بدعوى تجارة منتجات اللحوم المجمدة - على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطهما..وبحوزتهما ("3 هواتف محمولة – جهاز كمبيوتر" وبفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى - 2 محفظة إلكترونية بداخلهما مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى).. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.