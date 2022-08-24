شرطة التموين تضبط 1560 قضية تموينية متنوعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1560) قضية تموينية متنوعة.

من بين المضبوطات قضيتين حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات بلغت (1 طن فول – 113000 عبوة سجائر) و (446) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع غذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (16٫500 طن "أسمنت" - 37,120 طن "دقيق أبيض – سكر حر– أرز أبيض – زيت طعام" – 418 عبوة سجائر) وكذا (715) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (22 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"- 75 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 81 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 19 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 21 قضية توقف عن الإنتاج – 497 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (56٫850 طن دقيق بلدى مدعم – 100 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا ضبط (35) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.. بمضبوطات أبرزها (35,060 طن "سكر ، أسمدة مدعمة" – 48220 لتر مواد بترولية – 450 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (146,530 طن – 113418 عبوة سجائر - 48220 لتر مواد بترولية – 450 إسطوانة بوتاجاز – 100 رغيف بلدى مدعم) .. كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لتصرفة فى كمية قدرها (27 طن دقيق بلدى مدعم ) مخصصة ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم.

ونجحت الجهود في ضبط (20٫250 طن "سكر تموينى مدعم" معاد تعبئتها داخل عبوات وشكائر مدون عليه علامة تجارية لإحدى الشركات بقصد إعادة بيعها بإعتبارها "سكر حر" مستولياً على الدعم - 1٫850 طن "سكر تموينى مدعم" معبأة داخل عبوات زنة العبوة 1 كيلو جرام مدون عليها إحدى العلامات التجارية مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه لإعادة تعبئته داخل عبوات سكر حر بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها – 1ماكينة تعبئة – 10 رول بلاستيك مدون عليها بيانات تجارية وهمية غير مسجلة).. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية وضبط (15 طن مواد بناء "أسمنت") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن.. بحوزة (مالكة مخزن لتجارة مواد البناء "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية وضبط (113000 عبوة سجائر ) مهربة جمركياً بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى الى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (17 طن "مواد كيميائية" مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر – 400 كيلو جرام مادة كيميائية "جين شان" منتج نهائى بديل مادة سيانيد الصوديوم المستخدمة فى عملية إستخلاص خام الدهب بعد التنقيب عنه – 1 جهاز توليد الكهرباء) .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية وضبط (5,250 طن "لحوم مجمدة – كبدة مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (3,200 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (15,970 طن منظفات صناعية "صابون سائل" مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام – 10800 عبوة منظفات صناعية "متعددة الأعراض" منتج نهائى بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة – 1710 عبوة فارغة للتعبئة) .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة المنيا وضبط (5,750 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها ذات أثر بالغ على الثروة الحيوانية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية وضبط (940 قرص أدوية مخدرة بدون مستندات مجهولة المصدر محظور تداولها بالأسواق بدون تصريح أو أشراف طبى والعرض للبيع بدون ترخيص من الجهات المعنية).. بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الصفحات على أحد مواقع التواصل الإجتماعى) بمحافظة القاهرة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (45) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (135403) عبوة "سجائر " مختلفة الأنواع و (500 كيلو جرام) معسل.

كما تم ضبط (13) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (34,350) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (125 قطعة "18 قطعة صوتية – 39 قطعة ضوئية – 68 ملصق").