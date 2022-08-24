زيلينسكى يطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإشراف الدائم على محطة زابوريجيا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي لمجلس الأمن، إن على روسيا التوقف عن "الابتزاز النووى"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وطالب فولوديمير زيلينسكى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإشراف الدائم على محطة زابوريجيا.

وتابع فولوديمير زيلينسكى: روسيا عاودت قصف السكك الحديدية فى دنيبروبتروفسك.

وفى وقت سابق اتهم الرئيس الأوكراني، موسكو بارتكاب جميع أشكال جرائم الحرب في بلاده، داعيا لإرسال بعثة تقصي الحقائق في المناطق الخاضعة لسيطرة الروس.

الرئيس الأوكرانى: يجب على الوكالة الذرية أن تتولى الإشراف الدائم على محطة زابوريجيا التى تسيطر عليها القوات الروسية.