رياضة كفر الشيخ تتسلم 3 مراكز شباب بعد رفع كفاءتهم في مطوبس بمبادرة حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تسلمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ثلاثة مراكز شباب تم رفع كفاءتهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمطوبس وهم. منية المرشد. خليج قبلي . معدية مهدي، بحضور استشاري دار الهندسة من رئاسة مجلس الوزراء، جهاز تعمير الساحل الشمالي، مديرية الشباب والرياضة، وإدارة شباب مطوبس .

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات الجاري إنشاؤها بقرى مركز مطوبس تشمل كافة القطاعات ضمن مبادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، الذي يطبق بالمحافظة على عدة مراحل، و المرحلة الأولى منها بقرى مطوبس بتكلفة تزيد عن 7 مليارات ونصف جنيه لإقامة المشروعات الخدمية لإسعاد المواطنين متضمنة ١٩ مشروعاً بالشباب والرياضة .

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة إنه تم إدراج 19 مشروعاً ضمن مبادرة حياة كريمة بإدارة شباب مطوبس، وتتمثل في إنشاء ٦ مراكز إدارية بالملاعب والأسوار" خان الجنى، الروضة، السكري، ابيانة، الفتح، الغنايم " كذلك رفع كفاءة وصيانة مقرات وأسوار و ملاعب خماسية لبعض مراكز الشباب القائمة، ضمن خطة الدولة المصرية لدعم توفير الخدمات الرياضية بكل قرى مصر و تقديم البرامج والفعاليات المتنوعة من خلال مراكز الشباب بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أن المبادرة تضمنت رفع كفاءة كل من مركز شباب خليج بحرى والملعب الخماسي، والسور، ومركز معدية مهــدي، وخليج قبــلي، بنــى بكار والملعب، ومركز شباب القني، وانشاء ملعب خماسي، والملعب الخماسى ببرج مغيزل، ومنيـــة المرشد ،والجزيرة الخضراء "ملعب خماسي" وانشاء ملعب خماسى و سور بمركز شباب برمبال .