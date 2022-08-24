رئيس جامعة كفرالشيخ يشهد حفل ختام المشروع القومى "مودة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي ، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبدالعال، حفل ختام البرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس المرشحين للعمل مدربين بالبرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بجامعة كفر الشيخ، والذي عقد تحت رعاية وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور ، ووزير التضامن الاجتماعي، الدكتور نيفين القباج و الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسلم رئيس الجامعة،وممثل مشروع مودة أحمد عباس شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، أهمية البرنامج وتنفيذه بالجامعة لخدمة الطلاب والطالبات والبيئة المحيطة ، كما أكد دعم الجامعة لتنفيذ البرنامج وتوفير كل ما يلزم لتحقيق البرنامج لأهدافه.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه سيتم وضع الخطة التنفيذية لبدء تنفيذ البرنامج والتنسيق الكامل مع عمداء الكليات بالجامعة لبدء المرحلة الأولى خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م.

وأشار الدكتور طارق عطية عبدالرحمن، المنسق الفني للبرنامج القومي بالجامعة، إلى آليات تنفيذ البرنامج وتحديد الكليات التى سيتم تنفيذ المشروع بها مرحلة أولى، موضحا أنه تم تزويد فريق العمل بالجامعة بالنماذج المعدة للعملية التدريبية سواء للمدربين أو الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور رشدي العدوي، أستاذ الإقتصاد الزراعي، و منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد فوزي والي، عميد كلية حاسبات ومعلومات، جامعة دمنهور، واستشاري التدريب بمشروع مودة ، و أحمد عباس، مسؤول مبادرة تدريب الجامعات بالمشروع.



تكريم المشاركات في مشروع موده



تكريم المشاركين في المشروع القومي موردة



تكريم الدكتور رشدي العدوي