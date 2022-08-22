جامعة كفر الشيخ تنظم أنشطة وفعاليات المشروع القومي "مودة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ، أنشطة وفعاليات البرنامج القومي "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، ووزير التضامن الاجتماعي، الدكتور نيفين القباج، و الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وبحور المدربين الدكتور محمد فوزي والي، عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمنهور، واستشاري التدريب بمشروع، مودة وأحمد عباس، مسؤول مبادرة تدريب الجامعات بالمشروع.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة ان البرنامج يُعد تكليفاً رئاسياً من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحد من المشكلات التي تعاني منها الأسرة المصرية والتي أظهرتها الاحصائيات الرسمية ومنها زيادة ظاهرة الطلاق، وذلك من خلال توفير المعارف الأساسية والتوعية بأسس اختيار شريك الحياة وأهمية توقيع الكشف الطبي قبل الزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم اختيار أعضاء هيئة التدريس للعمل مدربين في برنامج "مودة" على أهمية البرنامج تنفيذا للمبادرات الرئاسية والحفاظ على كيان الاسرة المصرية من خلال توعية وتعريف طلاب وطالبات الجامعة المقبلين على الزواج بالأسس الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والطبية بهدف رفع وعيهم ببناء وتأسيس اسرهم بطريقة صحيحة.

وأشار بالتنسيق الكامل مع عمداء الكليات بالجامعة بشأن الإعداد وتجهيز قاعات التدريب، والإعلان عن البرنامج وحث الطلاب على المشاركة وتوضيح الفائدة التي سوف تعود عليهم من حضور البرنامج التدريبي، وأنه يعد بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة من قبل إدارة الجامعة للبرنامج لتحقيق أهدافه المنشودة.

وأشار الدكتور طارق عطية عبد الرحمن، المنسق الفني للبرنامج القومي بالجامعة إلى أن الاسرة هي نواة تكوين المجتمع وأساس استقراره، ولذلك جاء هذا البرنامج الرئاسي لرفع وعي الطلاب والطالبات بأسس التكوين الصحيح للأسرة وإدارة شؤونها والتعامل مع المشكلات الاسرية. وبدأت فعاليات البرنامج بتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة علي دليل البرنامج التدريبي وذلك لمدة يومين. وقد تم اختيار أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تنفيذ البرنامج كمدربين وفقاً لمجموعة معايير منها الخبرة السابقة في عملية التدريب، والحصول على دورة تدريب مدربين (TOT)، وتمثيل معظم كليات الجامعة، والتخصص العلمي.