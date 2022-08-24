خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.. مصادرة 7 غلايات من 3 منشآت حكومية بديرب نجم

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية، بمتابعة الإجراءات المتخذة للتخفيف من الضغط على الكهرباء وترشيد استهلاكها بصورة عامة والمتابعة المستمرة بجميع المواقع الحكومية، وذلك لتنفيذ خطة ترشيد الإستهلاك باعتبار هذا الأمر قضية قومية، إلى جانب المتابعة بصفة مستمرة بتنفيذ هذه الإجراءات.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ أوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية، قيام الإدارة بتشكيل لجان للمرور على عدد من المنشآت الخدمية بمركز ديرب نجم وهي مقر الإدارة الصحية ،مقر التعليم الفني ، مدرسة النيل الإبتدائية ، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد 7 غلايات مياه كهربائية تؤدي لزيادة استهلاك الطاقة، ويمثل خطراً على العاملين وتم التحفظ عليهم بإدارة الأمن بكل جهة.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري لمتابعة إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة وتحرير المحاضر اللازمة لمن يخالف ذلك.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية ترشيد الدولة في استخدامها للكهرباء والتي تمثل رسالة للمواطنين لنشر ثقافة ترشيد هذا المورد الهام كونه سيعود على الدولة بعوائد اقتصادية كبيرة مشيرا إلى ضرورة متابعة خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها وذلك بالمبانى الحكومية وجميع أجهزة المحافظة، والتي تشمل الديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والمنشآت الخدمية والرياضية وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية وترشيد إستخدام أجهزة التكييف بكافة الهيئات الحكومية.