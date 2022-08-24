ضبط تاجر تموينى بالشرقية هرب 373 كيلو سكر و221 زجاجة زيت للسوق السوداء

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 373 كيلو سكر و221 زجاجة زيت تمويني تم تهريبها وبيعها في السوق السوداء من حصة تاجر تمويني، في حملات رقابية على التجار التموينيين بمركز ههيا، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد قامت الحملة أثناء مرورها على التجار التموينيين بدائرة الإدارة بإجراء جرد لكميات السلع التموينية الموجودة لدي تاجر تمويني كائن نشاطه بقرية الشبراوين ، وقد أسفر الجرد عن قيام ذلك التاجر بالإستيلاء على كمية من السلع التموينية مقدارها عدد 373 كيلو جرام سكر تمويني ، وعدد 221 زجاجة زيت تمويني بتصرفه في الكمية وبيعها في السوق السوداء ، فضلاً عن عدم إحتفاظه بسجل التفتيش ، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 9076 لسنة 2022 جنح ههيا.
ضبط تاجر تموينى بالشرقية هرب 373 كيلو سكر و221 زجاجة زيت للسوق السوداءالأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:31 ص
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ضبطت مديرية التموين بالشرقية 373 كيلو سكر و221 زجاجة زيت تمويني تم تهريبها وبيعها في السوق السوداء من حصة تاجر تمويني، في حملات رقابية على التجار التموينيين بمركز ههيا، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
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