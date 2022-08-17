حى الدقى يزيل بناء مخالف أعلى سطح عقار بشارع السد العالى.. صور

كتب سيد الخلفاوي

أكد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تم تنفيذ بتنفيذ قرار إزالة أعمال بناء مخالف أعلى سطح العقار رقم 43 شارع السد العالي، باستكمال غرف الخدمات لتحويلها إلى سكني.

وقال عبد الفتاح، إنه تمت الإزالة تحت إشراف لجنة من مهندسي التنظيم وإدارة المباني والشؤن القانونية والاشغالات ونواب رئيس الحي وشرطه المرافق، وذلك لتحقيق الردع العام في مخالفات البناء.

وناشد حى الدقى المواطنين التوجه للحي حال الإقبال على شراء أو إيجار العقارات أو المحلات أو الشقق السكنيه للاستعلام عنها لتجنب التعرض للنصب والتاكد من وجود مخالفات بها وذلك للصالح العام.