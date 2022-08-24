حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمركز إطسا

الفيوم رباب الجالي

ترأس خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، الأجهزة التنفيذية بالمركز فى حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف، ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات، وأسفرت عن إزالة 15 حالة تعدِ.

وأوضح رئيس المدينة، أن من بين حالات التعدي التي أزيلت، 4 حالات تعدِ بالبناء على أرض أملاك دولة، عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة، بمساحات مختلفة، بإجمالى مساحة 860 مترا، و٦ حالات تعدِ بالزراعة على مساحة ١٠ أفدنة ونصف، و٥ حالات تعدِ على حرم الري على بحر النزلة، عبارة عن مواسير مخالفة، بقرية أبو ديهوم، وقرية شكري التابعتين للوحدة المحلية بأبو جندير.

شارك في الحملة، كلا من محمد شعبان، مساعد رئيس المركز، وعبد الحميد التومى، رئيس الوحدة المحلية بأبو جندير، ومسئولي أملاك الدولة بالمركز، وبحضور المهندس محمد عيد، رئيس هندسة ري إطسا، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، برئاسة اللواء حسام درويش، مساعد مدير الأمن، والعميد محمد ثابت، مأمور مركز شرطة إطسا، والرائد أحمد عبد الحكيم، رئيس مباحث إطسا، والنقيب مسلم إسماعيل من قوة المركز.

وأوضح رئيس المركز، أن الموجة الـ ٢٠، تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين، والحالات غير الجادة، في التقنين والحالات التي أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين، ولا ينطبق عليها الشروط، وحالات التعدي على أراضي المنفعة العامة، والأراضي الزراعية.

فى سياق آخر، أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة مستمرة فى استبدال العدادات الميكانيكية بالعدادات مسبقة الدفع وفق خطة الشركة القابضة بالتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع بدلا من العدادات الميكانيكية.

وأضاف أن الإدارة العامة للاشتراكات والعدادات خلال الستة أشهر الماضية، قامت بتركيب نحو 2600 عداد مسبق الدفع للنشاط السكنى والتجارى كما تم تركيب نحو 600 عداد للمصالح الحكومية خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف أنه فى إطار حرص الشركة على عدم وجود عدادات معطلة تم الانتهاء من إحلال وتركيب حوالى 13000 عداد معطل على مدار الأشهر الـ6 الماضية، وذلك فى إطار حرص الشركة على تحسين الخدمة المقدمة للعميل وتوفير وسائل حديثة لاحتساب استهلاكات العملاء.