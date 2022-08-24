اليوم السابع
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حفل موسيقى لفرقة "فؤاد ومنيب" في مكتبة الإسكندرية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:28 ص
حفل موسيقى لفرقة "فؤاد ومنيب" في مكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية ــ جاكلين منير

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تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون حفلا موسيقيا لفرقة "فؤاد ومنيب"، وذلك يوم الأحد 28 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

 جدير بالذكر أن محمد فؤاد طبيب بشري وعازف بيانو ومؤلف موسيقي، تعرَّف إلى عازف الكمان أحمد منيب والذي يُكمل دراسته الموسيقية العليا في ألمانيا عن طريق الإنترنت، وأعجب كلٌّ منهما بالأسلوب الفني الموسيقي للآخر، فقررا العمل معًا، وقد عملا على مشروعهما الفني «مؤلفات فؤاد برؤية وتوزيع أحمد منيب» لشهور طويلة بالمراسلة عن طريق الإنترنت.


مكتبة الإسكندرية

مركز الفنون

فؤاد ومنيب

مؤتمرات



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