جونسون يعلن من كييف عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة صاروخية

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من كييف عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة صاروخية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن خسائر روسيا في أوكرانيا هائلة، موضحا أنه يمكن لأوكرانيا الانتصار في هذه الحرب.

وتابع بوريس جونسون، أن ارتفاع فواتير الطاقة لا يضاهي التضحيات التي يقدمها الأوكرانيون، داعيا لخفض الاعتماد على الطاقة الروسية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن خسائر روسيا في أوكرانيا هائلة، مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف تسليح أوكرانيا.

وأضاف بوريس جونسون، أن المساعدات البريطانية الجديدة تضم 200 طائرة مسيرة وذخائر.