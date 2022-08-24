جوتيريش: مرور 6 أشهر على حرب أوكرانيا محطة مفصلية حزينة ومفجعة

كتب أحمد عرفة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، خلال كلمته بمجلس الأمن إن مرور 6 أشهر على حرب أوكرانيا محطة مفصلية حزينة ومفجعة.

فال قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إنه يجب على الوكالة الذرية أن تتولى الإشراف الدائم على محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وفى وقت سابق حمل مقر الدفاع الإقليمي لإقليم دونيتسك، القوات الأوكرانية مسؤولية اندلاع حريق هائل بأحد مراكز التسوق بالجمهورية الواقعة بالقرب من الحدود مع موسكو.

وذكر الدفاع الإقليمي ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ أنه نتيجة لاستهداف مباشر من القوات الأوكرانية اندلع حريق كبير في أكبر مركز للتسوق بونيتسك "غالاكتيكا" الواقع في حي لوينسكي بالمدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع موسكو مما أسفر عن وقوع خسائر مادية ضخمة.

وأوضح أن القوات الأمنية قامت بإخلاء المبنى بشكل كامل فور اندلاع الحريق، مما تسبب في السيطرة على الحريق دون وقوع أي ضحايا تذكر.