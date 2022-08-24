جراحة نادرة لإنقاذ قطة تعانى من حمل خارج الرحم لأكثر من 6 أشهر ببيطرى القاهرة

كتبت - مرام محمد

ساعتان كاملتان استغرقتهم ثلاث عمليات جراحية دقيقة ونادرة، أجراهم الدكتور أشرف أبو سعده، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، لقطة عانت من حمل خارج الرحم لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور أشرف أبو سعده لـ"اليوم السابع"، إن قصة القطة تعود إلى قيام أسرة مصرية بتبنى قطة شيرازى عمر 7 سنوات تركها أصحابها الأصليين فى الشارع منذ ما يقرب من 6 أشهر وقد أحضروا القطة للعيادة للفحص بسبب وجود ورم سرطانى بالجلد وأثناء إجراء الفحص الشامل للقطة تبين وجود إلتهاب شديد فى اللثة ووجود جير بالأسنان وورم سرطانى صغير بالجلد، وكانت المفاجأة وجود أكياس متكلسة بالبطن، وبسؤال صاحبة الحالة عن ما إذا كان حدث تزاوج حديثا للقطة، أفادت بالنفى وأن حالة التزاوج تأتى للقطة بانتظام ولم تخرج من المنزل منذ تبنيها قبل 6 أشهر ولا تعلم شيئ عن تاريخها المرضى قبل ذلك.

وتابع أنه قام بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية وتبين وجود أكياس متكلسة داخل بطن القطة مما استدعى إجراء عملية جراحية عاجلة تحت تأثير التخدير الكلى وتم استخراج 4 أكياس من بطن القطة، وبفتح هذه الأكياس تبين وجود 4 أجنة ميتة داخلها وقد استطاع اثنان من الأجنة النمو حتى عمر 7-8 أسابيع خارج الرحم من أصل 9 أسابيع هى مدة حمل القطط، وقد وجد الرحم والمبايض بحالة جيدة جدا وتم استئصالهم بناءًا على رغبة صاحبة القطة لعدم رغبتها فى حمل القطة مرة أخرى، كما تم استئصال الورم السرطانى من الجلد وتنظيف الأسنان وعلاج التهاب اللثة، مشيرا إلى أن القطة حاليا بحالة صحية جيدة جدا وفى مرحلة النقاهة من العمليات الجراحية التى أجريت لها.

وأوضح أن الحمل خارج الرحم نادر جدا فى القطط؛ نظرا لطبيعة المشيمة فيها على عكس الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الحالة سيتم تسجيلها فى إحدى المجلات الدولية.

وناشد أصحاب الحيوانات الأليفة عدم إلقاء حيواناتهم - خصوصا المريضة منهم - فى الشارع والذهاب بها إلى أقرب عيادة بيطرية للكشف والعلاج، مؤكدا على أن يوجد حاليا الكثير من الأطباء البيطريين اللذين يقومون بالكشف وأحيانا العلاج المجانى لحيوانات الشارع المريضة وللحالات المريضة الغير قادر أصحابها على دفع التكاليف.

الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف أبو سعده، حاصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية، وجائزة الدولة التشجيعية مرتين، وجائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمى، كما أنه صاحب أفضل موقع علمى لعلماء جامعة القاهرة.



4 أكياس متكلسة تم استخراجهم من من بطن القطة



العثور على 4 أجنة ميتة بعد فتح الأكياس المتكلسة