تعليم قوص بقنا: تخصيص السبت من كل أسبوع للقاء المعلمين وأولياء الأمور

قنا ـــ صابر سعيد

أعلنت تعليمية قوص بقنا برئاسة طارق نور الدين، مدير عام قوص، بناءً على تعليمات الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا عقد لقاء أسبوعي لعرض وبحث مشكلات كلا من المعلمين وأولياء الأمور والعمل على حلها فورا من خلال فريق عمل مشكل برئاسة مدير عام تعليم قوص، وعضوية كلا من رؤساء أقسام الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية، ومديرى المراحل المختلفة، ومدير المتابعة وتقييم الأداء وممثل لكلا من مجلس أمناء ونقابة المعلمين.

وقال الدكتور طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية، إنه بدءاً من أول سبتمبر سيبدأ تعليم قوص بعقد لقاء خدمي يوم السبت من كل أسبوع بقاعة التربية الاجتماعية بالإدارة، تستقبل خلاله مقترحات وشكاوى المعلمين وأولياء الأمور والعمل على فحصها وحلها على الفور وذلك من خلال لجنة مشكلة تضم قيادات الإدارة وممثل من نقابة المعلمين و مجلس أمناء الإدارة.

وأشار نور الدين، إلى أن فكرة عقد لقاء أسبوعي مع المعلمين وأولياء الأمور تأتى ضمن تنفيذ آليات الفكر الداعم لمؤسسات الدولة فى ظل الاعداد لانطلاق الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى من أهم دعائمها هو مشاركة المواطن أو"متلقى الخدمة" فى صنع القرار وتذليل كافة المعوقات التي تعرقل عملية التنمية المستدامة داخل المؤسسات الخدمية وخصوصا مؤسسة التعليم بهدف تحقيق القدر الأكبر من الاستفادة للمعلمين واولياء الامور والطلاب على حد سواء .

وتابع طارق نور الديب، أن عمل اللجنة سيبدأ فى تمام الساعة 11 صباحا بقاعة التربية الاجتماعية بالإدارة، حيث ستتسلم كافة الطلبات من الحضور على أن يكون الطلب مكتوب بالكمبيوتر ومدون به رقم تليفون المتقدم مرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي للمعلم أو ولى الأمر حيث سيتم التعامل مع الشكوى او الاقتراح من خلال ارقام الطلبات ثم يتم التواصل مع المتقدمين بعد حل المشكلة أو دراسة المقترحات لإفادتهم بنتيجة الفحص.