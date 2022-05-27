تعليم قوص بقنا: 16 لجنة جاهزة لأداء 5 آلاف طالب بالتعليم الفنى الامتحانات

قنا صابر سعيد

أعلنت إدارة قوص التعليمية بقنا برئاسة طارق نور الدين، جاهزية لجان امتحانات الدبلومات الفنية التي ستبدأ السبت وحتى 9 يونيو المقبل، مستهدفة 5209 طلاب وطالبات بـ16 لجنة تشمل 6 أقسام للتعليم الفني بحسب غرفة عمليات إدارة قوص التعليمية.



وأكد أبو الحسن سعيد، مدير التعليم الفني بإدارة قوص التعليمية، أن 1553 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي العام 800 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي المهني يسيخضعون للامتحان التحريرى السبت، بينما سيؤدى 1460 امتحان التعليم الزراعى العام 285 بالتعليم الزراعي المهني 1009 طلبة بالتعليم التجارى العام بينما يؤدى 102 طالب وطالبة الامتحان التحريري للثانوى التجارى للخدمات.



وأكدت غرفة عمليات إدارة قوص التعليمية، جاهزية 8 استراحات لرؤساء اللجان والملاحظين المغتربين المشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية بأقسامها.



وأضاف الدكتور علي مبارك، مسئول المتابعة وتقييم الأداء بإدارة قوص التعليمية، أن جميع الاستراحات تم فرشها وتجهيزها خدميا من خلال التنسيق بين التوجيه المالي والتعليم الفني، وتم التأكد من جاهزية ونظافة دورات المياه وتوافر الثلاجات والبوتاجازات وتعبئة أسطوانات الغاز وتوافر مصادر المياه، وأهلية الأماكن مرحبا أمنيا لسكن أعضاء لجان الامتحانات المغتربين، مؤكدا أن غرفة عمليات إدارة قوص التعليمية منعقدة يومياً على مدار الساعة لمتابعة واستقبال الاستفسارات والشكاوى سواء للعاملين باللجان أو أولياء الأمور والطلاب.