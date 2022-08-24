اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 07:43 م
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تعرف على شروط الالتحاق بـPD - HRM دبلوم إدارة الموارد البشرية بتجارة حلوان

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 07:23 م
تعرف على شروط الالتحاق بـPD - HRM دبلوم إدارة الموارد البشرية بتجارة حلوان جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان برئاسة الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية عن كل ما يخصPD - HRM دبلوم إدارة الموارد البشرية.
 
وأوضحت عميد الكلية، أن عدد الساعات المعتمدة فى البرنامج هي 30 ساعة معتمدة موزعة على 10 مقررات بواقع 3 ساعات لكل مقرر، مضيفة أن شروط البرنامج هي:
 
1- الحصول على الدرجة الجامعية الأولي بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.
2- أن أن تكون له سابقة خبرة عملية متصلة بالتخصص الذي يرغب في الالتحاق به، أو أن أكون درجته الجامعية الأولي متصلة بالتخصص.
3- استيفاء المستندات المطلوبة.
4- اجتياز المقابلة الشخصية.
 
بالنسبة للطلاب الوافدين يخضع قبولهم للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة في هذا الشأن.

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