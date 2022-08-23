تنسيق 2022.. كل ما تريد معرفته عن برنامج "التكنولوجيا الحيوية الجزيئية" بعلوم حلوان

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان عن تفاصيل برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية" (البيوتكنولوجى)، تحت رعاية الدكتور عماد أبو الدهـب عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة البرنامج، وإشراف الدكتورة رانيا الليثى منسق البرنامج.

أوضح الدكتور عماد أبو الدهب أن البرنامج يتوافق مع الهدف الرابع لرؤية مصر 2030 والمتعلق بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي حيث تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.

وأضافت الدكتورة رانيا الليثي أن البرنامج يساعد في بناء القدرات الإبداعية وتحفيز الابتكار من خلال التكامل بين تخصصات الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء المجهرية وبيولوجيا الخلية وعلم المناعة وعلم الوراثة والمعلوماتية الحيوية.

وتعتمد الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة، ومده الدراسة لنيل درجة البكالوريوس بالبرنامج ثمانية فصول دراسية ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس عند إتمام عدد الساعات المعتمدة المطلوبة وهي 149 ساعة معتمدة على الأقل وبمعدل تراكمي لا يقل عن 2.

وتقبل كلية العلوم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (لقسم العلمي) أو ما يعادلها من الشهادات الاجنبية وفقاً لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، كما تقبل طلبات التحويل من الجامعات الأخرى طبقا للقواعد التي تضعها كل من الجامعة والكلية.

- يجوز لمجلس الكلية قبول طلاب من الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد جداً على الاقل من الكليات الأخرى للدراسة بالبرنامج وذلك بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختص، وبشرط ألا تقل مدة الدراسة بالكلية عن سنتين دراسيتين.

- يخصص لكل طالب مرشد أكاديمي، مهمته توجيه الطالب دراسياً ومساعدته على اختيار المواد مع تحديد عدد الساعات التي يسجل فيها وفقا لظروفه وقدراته واستعداداته، ومساعدته على حل المشكلات التي قد تعترضه أثناء الدراسة.

- الوحدات المعـملية بالبرنامج (وحدة البيولوجيا الجزيئية، وحدة زراعة الأنسجة، وحدة الفصل الكهربائي للبروتينات، وحدة التشخيص الجزيئي, مركز المعلوماتية الحيوية).

ويتميز برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بتأهيل الخريج للعديد من المسارات:

المسار الطبي: - ويشمل (معامل البحث والتطوير بشركات الأدوية واللقاحات والامصال، معامل الحقن المجهري، قطاع السلامة والصحة المهنية).

المسار الصناعي: - و يشمل (الشركات الصناعية المنتجة للمواد الحيوية مثل البروتينات، والالياف، والفيتامينات، معامل ضمان ومراقبة الجودة بالمصانع المختلفة، شركات مستحضرات التجميل، شركات الأغذية والألبان، ريادة الأعمال وتكوين شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية).

المسار البحثي: - ويشمل (المراكز البحثية المختلفة مثل (المركز القومي للبحوث، مركز البحوث الزراعية، الرقابة الدوائية، مركز البحوث الجنائية والطب الشرعي، هيئة المصل واللقاح، وغيرها).

المسار الأكاديمي: - ويشمل (الجامعات الخاصة والأهلية والمدارس الدولية من خلال التدريس للمقررات النظرية او العملية).

- يتم القيام بزيارات ميدانية لطلبة البرنامج لتطبيق ما يتم دراسته بسوق العمل

مشاريع تخرج طلبة المستوى الرابع تعرض بصورة بوستر علمي او تقديمي ويتم نشر بحوث علمية بدوريات عالمية مستخرجة من هذه المشاريع والمشاركة بمؤتمرات محلية.

- تتم المشاركة بمـسابقات علمية والحـصـول عـلى جوائز ومراكز، مثل مسابقة sole و حصول فريق بيوتكنولوجى علوم حلوان على المركز الأول لعام 2022, ومسابقة ابتكار وحصولنا على المركز الثالث.

- يتم عقد العديد من الندوات العلمية. على سبيل المثال ندوة" الإسعافات الأولية وكيفية مواجهة جائحة كورونا" وندوة “الطب الشرعي والمعمل الجنائي مسرح الجريمة".

- توقيع برتوكولات تعاون مع هيئات علمية محلية وجامعات خاصة، من أجل توفير برامج تدريب متقدمة للطلاب وذلك تنفيذاً للخطة الإستراتيجية والرؤية المستقبلية.