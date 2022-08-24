اليوم السابع
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تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:30 م
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 سبائك الذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24 اغسطس 2022، حيث شهد استقرارا ملحوظا عقب ارتفاع أسعار الذهب بحوالى 8 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1075 جنيها، وذلك مع عودة الطلب المرتفع على الذهب في مصر.
 

أسعار الذهب اليوم: 

 
عيار 18 يسجل 921 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 1075 جنيها.
 
عيار 24 يسجل 1228 جنيها.
 
الجنيه الذهب 8600 جنيه.
 

سوق الذهب العالمي الآن: 

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس بعد 6 جلسات متتالية من الخسائر، وتلقى المعدن النفيس دعماً من انخفاض الدولار الأميركي وكذلك تراجع العائد على سندات الخزانة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة، وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.6% إلى 1746.14 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاضها أول أمس 1727.01 دولار للأونصة، وهو المستوى الأقل منذ السابع والعشرين من يوليو ، وأغلقت العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر على ارتفاع بنسبة 0.7% إلى 1761.2 دولار للأونصة.
 
هذا، وقد انخفض نشاط الأعمال بالقطاع الخاص الأميركي للشهر الثاني على التوالي في أغسطس آب، كما سجل أقل مستوياتها في 18 شهراً.
 
في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.5% مما أسهم في خفض قيمة الذهب لدى المشترين في الأسواق العالمية، فيما أسفر انخفاض عوائد السندات الأميركية عن جذب الطلب إلى المعدن النفيس بشكل أكبر.
 
 
 
 
 

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الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب

الذهب عيار 21

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