تحرير 84 محضرا خلال حملة تموينية مكبرة برئاسة السكرتير المساعد بحى شرق

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات، إلى جانب جانب منع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من جهاز حماية المستهلك وشرطة المرافق والتموين والصحة والطب البيطري فضلا عن حملات المرافق للحد من إشغالات المحال التجارية، والالتزام بحدود محلاتهم لتحقيق السيولة المرورية في الشوارع والحفاظ على حق المواطنين في المرور الأمن بالطريق العام، مشددًا على تطبيق القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين للحفاظ على حقوق المواطنين.

كان محافظ أسيوط قد كلف السكرتير العام المساعد المحافظة بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتأكد من جوددة المنتجات المعروضة، فضلا عن تحقيق الانضباط للشوارع من خلال رفع إشغالات المحال التجارية وتكثيف حملات النظافة للتيسير على المواطنين في الإنتقالات الداخلية ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

حيث ترأس العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة حملة مكبرة على المحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة والمطاعم لإحكام الرقابة عليها بنطاق حي شرق، استهدفت مناطق الوليدية وشارع النميس وشارع رياض بمشاركة محمود ياسين رئيس الحي ومروان إبراهيم وسيد عباس نائبا رئيس الحي ومسئولي جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطرى والبيئة والمرافق والمتابعة الميدانية، وأسفرت الحملة عن تحرير 84 محضرًا تموينيًا متنوعًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

وأشار السكرتير المساعد إلى استمرار الحملات والمتابعة الدورية المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز، بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط لتحقيق الانضباط بالأسواق والتأكد من صلاحية وجودة المعروضات وحق المواطن في الحصول على سلع جيدة وصالحة للاستخدام، فضلًا عن ضبط الشوارع ورفع اشغالات المحال التجارية والتنبيه عليهم بعدم الافتراش في الشوارع لتسيير الحركة المرورية والحفاظ على حق المواطنين والمارة بالطريق العام.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.