اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:31 م
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تحرير 1258 محضرا تموينيا متنوعا بسوهاج خلال 15 يوما .. صور

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:27 م
تحرير 1258 محضرا تموينيا متنوعا بسوهاج خلال 15 يوما .. صور
سوهاج – عمرو خلف

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 قامت مديرية التموين بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 1258 محضر متنوع خلال الـ 15 يوما الماضية ،وذلك  تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية.

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 1092 مخالفة للمخابز والمطاحن، و 166 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن الاسعار، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية".

وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

التفتيش على محلات البقالة
التفتيش على محلات البقالة

 

الدقيق المدعم
الدقيق المدعم

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حملات تموينية
حملات تموينية

 

حملة على المخابز
حملة على المخابز

 

حملة على محلات الجزارة
حملة على محلات الجزارة

 

مخازن الدقيق
مخازن الدقيق

 


سوهاج

محافظ سوهاج

التموين

حملات التموين

سلع مجهولة



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