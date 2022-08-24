تجديد حبس عصابة تتاجر فى الأسلحة النارية بمنطقة مصر القديمة 15 يومًا

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى الأسلحة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواءين أشرف الجندي مدير الأمن، ومحمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة)، وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – طبنجة صوت وبداخلها الخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات الصوت – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم أمام اللواء علاء بشندي، اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.