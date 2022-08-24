بمشاركة 50 إماما.. أوقاف الأقصر تستعد لعقد سادس الدورات التدريبية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن استعداد المديرية لعقد سادس الدورات التدريبية بالتعاون مع جامعة الأقصر فى برنامج الإرشاد النفسى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من منطلق إيمان الوزارة بأن التدريب هو من أهم المرتكزات التي ينطلق منها الداعية، تستعد المديرية عن قرب بدء المديرية عقد سادس الدورات التدريبية فى برنامج الإرشاد النفسي وعلم الإجتماع، ويبلغ عدد المشاركين فى هذا البرنامج 50 إمام، وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2022/9/5 م ولمدة ثلاثة أيام، حيث تأتي هذه الدورة التدريبية كسادس ثمرات توقيع مديرية أوقاف الأقصر بروتوكول التعاون مع جامعة الأقصر، وذلك يوم الخميس الموافق 2021/1/14 حيث يهدف هذا البروتوكول فور تنفيذه إلى إثراء فكر الأئمة بالمديرية.



وفى نفس السياق أكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية شمل خلال الـ30 يوماً الماضية، فى القطاع الدينى اعتماد عدد 29 مسجدا من المساجد الكبرى بالمديرية لأداء الدروس المنهجية، واعتماد عدد 117 مسجدا للمشاركة فى البرنامج الصيفى للطفل، واعتماد المقرأة النموذجية الأولى بأوقاف الأقصر، واعتماد عدد 3 خطيب مكافأة، وعقد عدد 2424 جلسة قرآنية بمساجد البرنامج الصيفي للطفل بالمديرية، وعقد عدد 1 ندوة تثقيفية بالاشتراك مع قصر ثقافة الأقصر، وفى اللقاءات والندوات والتثقيف تم عقد عدد 2 حفلة ولقاء تثقيفي خاص بالهجرة النبوية لعام 1444 هـ، وترشيح عدد 25 إمام لحضور اللقاء التثقيفي الخاص بسفراء السلام.





الدورات التدريبية بالتعاون مع جامعة الأقصر فى برنامج الإرشاد النفسى بمشاركة 50 إمام



أوقاف الأقصر تستعد لعقد سادس الدورات التدريبية بالتعاون مع جامعة الأقصر



قائمة الأئمة التى تتجهز للدورة











