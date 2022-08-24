بسبب الإصلاحات.. إغلاق كوبري عزمي في بورسعيد بداية من يوم الخميس حتى الأحد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن أنه في إطار الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والميادين والكباري، تقرر إغلاق كوبري عزمي بداية من الخميس القادم من التاسعة مساءً حتى الأحد السادسة صباحاً لبدء أعمال الصيانة بالكوبري، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، لمناقشة خطة العمل في تطوير ورفع كفاءة كوبري عزمي، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات ورؤساء أحياء (شرق – ضواحى –جنوب ) وممثل مديرية الأمن والمرور وأمن الموانئ، وأمن محور قناة السويس - هيئة قناة السويس، والمقاولون العرب، والمسطحات المائية

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين كافة الجهات، لسرعة إنهاء أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري عزمي خلال المدة الزمنية المحددة، مع تنفيذ العمل على أعلى درجة من الكفاءة، مشيرا إلى أن صيانة كوبري عزمي تسهم في إحداث السيولة المرورية، ومنع التكدس في هذه المنطقة الحيوية، بالتوازي مع أعمال تطوير المحاور والطرق المحيطة بالكوبري.