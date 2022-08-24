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بدء تلقى تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2022

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:06 م
بدء تلقى تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2022 المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض
كتب إبراهيم قاسم

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بدأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة على الجزء الأول من الحركة القضائية فيما يخص التنقلات، حيث يستمر استقبال التظلمات بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء لمدة أسبوع.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، الجزء الأول من الحركة القضائية التى أعدها التفتيش القضائي، تمهيدا لتنفيذها من العام القضائي الجديد الذى يبدأ اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل.

وقرر مجلس القضاء الأعلى، ترقية 68 قاضيا بمحكمة النقض إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وترقية 256 نائب رئيس استئناف إلى درجة رئيس محاكم الاستئناف، وترقية 60 من قضاء محاكم الاستئناف ومن في درجاتهم للتعيين قضاة بمحكمة النقض، وعدد 35 قاضيا إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف، وعدد 350 رئيس من الفئة أ إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف، فضلا عن نظر حركة التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة وفقا للضوابط التي أقرها المجلس، مع مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية.

 

 


الحركة القضائية

الجزء الاول من الحركة القضائية

محكمة النقض

مجلس القضاء الأعلى



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