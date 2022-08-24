اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 07:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: أعمال التوسعات بالشبكة وراء اﻻنقطاعات المحدودة ببعض المناطق

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 07:00 ص
الكهرباء: أعمال التوسعات بالشبكة وراء اﻻنقطاعات المحدودة ببعض المناطق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين مهما زادت الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء خلال فصل الصيف، ولا يوجد أي تخوف من مواجهة ارتفاع الأحمال، مؤكدا أن الوزارة لم تلجأ لتخفيف اﻷحمال منذ عام 2015.

وأضاف عسران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السبب الرئيسى فى تعرض بعض المناطق مثل الدقى والمقطم والمعادى وغيرها من المناطق المحدودة بمختلف أنحاء الجمهورية للانقطاع، نتيجة أعمال التوسعات والتطوير التى تحدث بالشبكة الكهربائية علاوة على تطوير مراكز التحكم القومى.

وقال عسران إن أعمال التطوير التى حدثت فى الشبكة خلال السنوات القليلة الماضية جعلت الشبكة قادرة على مواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه استقرار الشبكة وانتظام توصيل التيار للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية، مضيفا أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حاليا تصل إلى 49 ألف ميجا وات يوميا، مؤكدا أن احتياجات المواطنين من الكهرباء لا تتعدى حتى الآن الـ34 الف ميجا وات فى وقت الذروة خلال أشهر الصيف.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

اسامة عسران

انقطاعات الكهرباء

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

توصيات ورشة العمل الـ25 لمناقشة مستهدفات قطاعى الكهرباء والغاز بوثيقة "ملكية الدولة".. مقترحات لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة ودعم الاستثمارات فى أنشطة إمداد السيارات بالغاز الطبيعي

الأحد، 21 أغسطس 2022 02:49 م

أكرم القصاص يكتب: الطاقة المتجددة.. اقتصاد وعلم واستثمار مضمون

الجمعة، 19 أغسطس 2022 10:00 ص

فقط فى جامعة بنى سويف.. أول كلية للدراسات العليا للعلوم المتقدمة.. تمنح درجات الدبلومات والماجستير والدكتوراه.. تضم 4 أقسام فى تخصصات هندسة الطاقة المتجددة والتنمية الصناعية وتكنولوجيا النانو..صور

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:30 م

فيديو.. إكسترا نيوز تعرض تقريرا حول الخطوات العالمية للتحول نحو الطاقة المتجددة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:00 ص

الكهرباء: إجمالي الطاقة المتجددة سيتخطى 10 آلاف ميجاوات بداية العام المقبل

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:10 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة