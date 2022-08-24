الكهرباء: أعمال التوسعات بالشبكة وراء اﻻنقطاعات المحدودة ببعض المناطق

كتبت رحمة رمضان

كشف المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين مهما زادت الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء خلال فصل الصيف، ولا يوجد أي تخوف من مواجهة ارتفاع الأحمال، مؤكدا أن الوزارة لم تلجأ لتخفيف اﻷحمال منذ عام 2015.

وأضاف عسران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السبب الرئيسى فى تعرض بعض المناطق مثل الدقى والمقطم والمعادى وغيرها من المناطق المحدودة بمختلف أنحاء الجمهورية للانقطاع، نتيجة أعمال التوسعات والتطوير التى تحدث بالشبكة الكهربائية علاوة على تطوير مراكز التحكم القومى.

وقال عسران إن أعمال التطوير التى حدثت فى الشبكة خلال السنوات القليلة الماضية جعلت الشبكة قادرة على مواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه استقرار الشبكة وانتظام توصيل التيار للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية، مضيفا أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حاليا تصل إلى 49 ألف ميجا وات يوميا، مؤكدا أن احتياجات المواطنين من الكهرباء لا تتعدى حتى الآن الـ34 الف ميجا وات فى وقت الذروة خلال أشهر الصيف.