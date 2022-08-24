الكشف على 600 شخص بقافلة طبية مجانية بمركز شباب كسفريت بالإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية تحت رعاية الدكتور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية في كل التخصصات بمركز شباب كسفريت على مدار يومى" 22، 23 " أغسطس الحالى، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة، أنه تم توقيع الكشف على 600 مواطن خلال يومى القافلة والتى تضم جميع التخصصات من بينها «باطنة، جراحه، نسا، تنظيم اسرة، أطفال، ضغط و سكر، ومسالك بولية"، مؤكدًا أنه متاح لجميع المرضى إجراء الكشوفات مجانًا، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات وتحويل أصحاب العمليات والحالات التي تستدعي تحويلها للمستشفى وإجراء كل الإجراءات لها مجاناً.

وأضافت الدكتورة بثينه بركات، مدير إدارة القوافل الطبية أن القافلة تمت بالتنسيق مع الإدارة الصحية بفايد، ومن خلالها تم إجراء الكشف الطبى على جميع المترددين على القافلة وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة.

جدير بالذكر أن القافلة تأتى ضمن خطة القوافل الطبية الشاملة بالمحافظة، والتى تستهدف المناطق النائية والمحرومة بالإسماعيلية للمساهمة فى النهوض بقرى مبادرة "حياة كريمة"، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.



جانب من قافلة حياة كريمة بالإسماعيلية



جانب من قافلة حياة كريمة بالإسماعيلية



جانب من قافلة حياة كريمة بالإسماعيلية



جانب من قافلة حياة كريمة بالإسماعيلية



جانب من قافلة حياة كريمة بالإسماعيلية



جانب من قافلة حياة كريمة بالإسماعيلية



جانب من قافلة حياة كريمة بالإسماعيلية