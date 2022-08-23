جولة مفاجئة لمدير فرع الرعاية الصحية لتفقد سير العمل بمجمع الإسماعيلية الطبى ..صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى الدكتور أحمد البرعى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير العمل بمجمع الإسماعيلية الطبى، للوقوف على آخر المستجدات والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال الجولة تفقد الدكتور أحمد البرعى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية الأقسام الداخلية للمرضى، وأقسام العناية المركزة والاستقبال، والعيادات الخارجية والتأكد من تواجد الأطقم الطبية المنوطة بتقديم الخدمة بتلك الأقسام والتأكد من أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وفصائل الدم والطعوم والأمصال، كما تم الاطمئنان على مستوى رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، والتأكد من الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والالتزام بتطبيق معايير الجودة أثناء تقديم الخدمات الطبيه للمرضى، حرصًا على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى بأعلى جودة.

كما استمع الدكتور أحمد البرعى، إلى آراء المترددين على المجمع الطبى حول الخدمات الطبية المقدمة لهم وكذلك الاستماع إلى شكاوى المرضى وحلها فورًا، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

جانب من الجولة المفاجئة لمدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية

أحمد البرعى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية



جانب من الجولة

أحمد البرعى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية والدكتور قطب السيد مدير المجمع

مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية يستمع للمرضى



