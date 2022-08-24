اليوم السابع
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الصحة: توفير 22 جهاز أشعة وسونار وتوزيعها على المستشفيات الشهر الماضى

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:16 ص
الصحة: توفير 22 جهاز أشعة وسونار وتوزيعها على المستشفيات الشهر الماضى وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 22 جهاز أشعة بمختلف أنواعها، وسونار وتوزيعهم على المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر يوليو الماضى، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،أنه تم توريد جهازين أشعة  X-RAY  لمستشفيى حميات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وفرشوط بمحافظة قنا، مضيفًا أنه تم توريد جهازين سونار لمستشفيي الشيخ زايد التخصصى بمحافظة الجيزة، وشرم الشيخ الدولى  بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتابع "عبدالغفار" أنه يتم المرور على جميع المستشفيات لحصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، لافتًا أن المرور على محافظة مرسى مطروح أسفر عن تشغيل 16 جهاز أشعة مقطعية بمستشفى رأس الحكمة، بالإضافة إلى تركيب جهاز رنين مغناطيسي وجهاز قسطرة قلبية بمستشفي العلمين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد فوزى، مستشار الوزير للأشعة، أنه تم الكشف على 470 مواطنًا من خلال وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة، لافتًا أنه تم الدفع بها منذ بداية الشهر الجاري لتغطية محافظة مطروح، وتستمر لحين الإنتهاء من فترة المصايف والإجازات، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لصيف 2022.


الصحة

المستشفيات التعليمية

سونار

الاشعة



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