اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:28 م
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق محدود بدير العزب بالفيوم دون إصابات

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:07 م
السيطرة على حريق محدود بدير العزب بالفيوم دون إصابات موقع الحادث
الفيوم رباب الجالي

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم على حريق محدود شب بدير العزب، بسبب ماس كهربائى، دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مدير قوات الحماية المدنية، بورود بلاغ من مسؤولين بدير القديس الأنبا إبرام، بقرية العزب بمركز الفيوم، بنشوب حريق أعلى غرفة في جهة حديقة الحيوان بالمكان، مواجهة لغرفة مسؤول الأمن الإداري بالدير، وبحسب شهود عيان، هرع عمال الدير العاملين بالمكان، وأخمدوا النيران، ووصلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من تبريد مكان الحريق لمنع إشتعال النيران مجددا، وفرغوا محيطه من الأشياء القابلة للاشتعال وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


دير العزب بالفيوم

حرائق الكنائس

الفيوم

محافظة الفيوم



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