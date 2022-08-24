اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:22 ص
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم حادث - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 6 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص أمام عزبة رحيم اتجاه القاهره ووجود 6 مصابين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



 


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