السجن 7 و3 سنوات للمتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر والمستشار أحمد توفيق شحاتة والمستشار هيثم محمود عبد الرحيم، وسكرتير المحكمة سعد السعران، بالسجن حضوريا 3 سنوات للمتهم "ف.ف.ع"، والسجن غيابيا 7 سنوات لكل من "ف.م.ص" و"أ.ع .ال"، لاتهامهم بسرقة مرافق الصرف الصحي.

تعود احداث القضية المقيدة ، برقم 4280 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج، يفيد بضبط المتهمين، وبحوزتهم أغطية بالوعات الصرف الصحي، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، بأنه حال مرور الدورية الأمنية شاهدت المتهمين "ف.م.ص" و"ف .ف.ع" و"ا.ع.ال" وبحوزتهما دراجة بخارية، فتوجهت القوة نحوهم لاستبيان أمرهم فقام المتهمان الثاني والثالث بالهرب، وتم ضبط الأول والدراجة البخارية، وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد 3 أغطية خاصة بالصرف الصحي، وعتلة حديدية تستخدم في أعمال سرقة أغطية البالوعات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة مع باقي المتهمين، وأن المتهمين قاموا بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة أغطية الصرف الصحي.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.