وأضافت الوزارة - فى بيان لها أوردته قناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الطائرات من طراز "بلاك هورنت" وتصل قيمتها 9.25 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه الحزمة تشمل وحدات "بلاك هورنت" وقطع غيار وغيرها والتي سيتم تمويلها من قبل صندوق تترأسه بريطانيا وساهمت فيه النرويج.

وأشارت إلى أنه يتم استخدام الطائرة بدون طيار للاستطلاع وتحديد الأهداف، موضحة أنها سهلة التشغيل وصلبة ويصعب اكتشافها، فضلا عن أنها مناسبة بشكل خاص للقتال في المناطق الحضرية، موضحة أن أوكرانيا طالبت بتزويدها بهذا النوع من المعدات من أجل مساعدتها في هذه الحرب.

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس "إن هذه الطائرات بدون طيار المتطورة ستساعد في منح القوات الأوكرانية تقدما حيويا في ساحة الحرب".

