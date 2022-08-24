الداخلية تداهم بؤرة إجرامية بسوهاج وتضبط مخدرات بـ2 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

استهدفت الداخلية إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة للإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج وتم ضبط القائمين على إدارتها عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية الخطرة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بؤرة إجرامية خطرة للإتجار فى المواد المخدرة يقوم على إدارتها (6 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، مما أسفر عن إصابة أحدهم بطلق نارى "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج".. وتم ضبط باقى المتهمين.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش – فرد محلى الصنع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 سلاح أبيض – 3ميزان حساس – 4 دراجات نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة).. وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,000,000 مليون جنيه) تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.