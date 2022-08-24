اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 07:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الجزائري: ضبط 102 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 06:03 م
الجيش الجزائري: ضبط 102 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع الجيش الجزائرى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الجزائري ضبط 102 مهاجر غير شرعي، وضبط كميات من المواد المخدرة في عمليات نوعية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.


وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس الجاري، من ضبط 32 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 167 كيلوجراما. 


وفي سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 102 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.


الجزائر

الجيش الجزائرى

الهجرة غير الشرعية

الهجرة فى الجزائر



الموضوعات المتعلقة

الجزائر: القبض على 4 أشخاص مشتبه فى إضرامهم النار عمدًا بالغابات

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:00 ص

الجزائر: إخماد 22 حريقا نشبت في 12 ولاية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:44 م

الجزائر تقرر حبس وزير أول أسبق لتورطه فى تهم فساد

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 03:48 م

حرائق الصيف فى الجزائر.. 31حريقا خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة الضحايا فى 14 ولاية.. التحقيق مع 13 شخصاً يشتبه فى تورطهم فى إضرام النيران.. "الأطباء العرب" يتضامن مع الجزائر لمواجهة آثار الحرائق

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة