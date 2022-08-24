التحقيق مع مدير مخبز لبيع 4 أطنان دقيق مدعم فى السوق السوداء بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، التحقيق مع مدير مخبز بلدي بعد اتهامه بالتصرف في 4 طن دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية، ومحظور تداوله بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة بدأت عندما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخبز بلدي، لتجميع كمية من الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء.

علي الفور تم مداهمة المخبز وضبط المدير المسئول ،وتبين بالتصرف في 85 جوال دقيق زنة 50 كجم باجمالى 4 طن وربع دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية ، ومحظور تداوله بالأسواق، تم التصرف فيه بدون وجه حق، وبيعه بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ،وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة .