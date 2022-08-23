تموين الإسكندرية تضبط 4 أطنان من الدقيق المدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، طبقًا لتوجيهات المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية ومتابعة حركة الدقيق البلدى المدعم حفاظا على مقدرات الدولة.

وقامت إدارة تموين العامرية اليوم برئاسة حسن داود، مدير إدارة تموين العامرية وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة بشن حملات على المخابز البلدية فى نطاق الإدارة وأسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية لقيام المدير المسئول عن المخبز بالتصرف فى 85 جوال دقيق زنة 50 كجم باجمالى 4 طن وربع دقيق بلدى مدعم.

كما تم ضبط أحد المخابز البلدية لقيام المدير المسؤول عن المخبز بحيازة وتجميع 11 جوال دقيق بلدى مدعم زنة الجوال 50 كجم تم تجميعها عن طريق إنقاص وزن الرغيف حيث وجد الرغيف الناتج من المخبز ناقص الوزن، وتم ضبط أحد المخابز البلدية لقيام صاحب المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن بالمخالفة للتوجيه الوزارى 37 لسنة 2020 وتم اتخاذ الإجراءات نحو غلق المخبز لمدة شهر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.