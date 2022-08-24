البحوث الفلكية: 30 يوما ويبدأ فصل الخريف رسميا فى 23 سبتمبر

كتب محمود راغب

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد محمد القاضى، بدء العد التنازلى لبداية فصل الخريف جغرافيا وفلكيا، والتى حددتها الحسابات الفلكية له الساعة الثالثة و4 دقائق صباح يوم 23 سبتمبر المقبل بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

وقال رئيس المعهد، فى بيان له، إن طول فصل الخريف هذا العام يستمر 93 يوما و 15 ساعة و 50 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية، موضحا أنه فى هذا اليوم ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفا في نصف الكرة الشمالى وربيعا فى نصف الكرة الجنوبى.

وأضاف أنه بعد لحظة الاعتدال الخريفي، تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طول الليل ويبلغ أقصاه عند ذروة الشتاء في 21 ديسمبر القادم فيكون النهار في ذلك اليوم هو أقصر نهار في العام.