اليوم السابع
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اعتماد 51 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 08:21 م
اعتماد 51 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 51 خطيب مكافأة، من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك تفصيلاً على النحو التالى: 

 

ويلتقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة بمحافظة القليوبية بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك بعد غد، الجمعة، كما يؤديان صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة بنها وذلك فى إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي.
 
وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتي فى إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح 9 مساجد بعد غد الجمعة، منها (7) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه (109) مساجد، منها (91) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(18) مسجدًا صيانة وتطويرا.

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