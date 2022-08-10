وزير الأوقاف يعتمد 35 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش.. "بالأسماء"

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 35 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 30 خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف (5)، وبيانهم كالتالي:





في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف ، عن بدء تلقى طلبات الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال المعينين بالأوقاف الراغبين في العمل بالمساجد الكبرى ومساجد آل البيت بالقاهرة من محافظات: "الشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا".

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى رابط تلقى الطلبات وهو https://forms.gle/H6CzgCfLY4EHiki3A.