اليوم السابع
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وزير الأوقاف يعتمد 35 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش.. "بالأسماء"

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:24 م
وزير الأوقاف يعتمد 35 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش.. "بالأسماء" وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 35 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 30 خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف (5)، وبيانهم كالتالي:

 
 
 
في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء تلقى طلبات الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال المعينين بالأوقاف الراغبين في العمل بالمساجد الكبرى ومساجد آل البيت بالقاهرة من محافظات: "الشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا".
 
ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى رابط تلقى الطلبات وهو https://forms.gle/H6CzgCfLY4EHiki3A.
 

خطيب مكافأة

أئمة الأوقاف

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