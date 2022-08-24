اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 09:12 ص
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اعترافات عصابة تجارة السلاح فى القاهرة: هدفنا تحقيق الثراء السريع

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 09:00 ص
اعترافات عصابة تجارة السلاح فى القاهرة: هدفنا تحقيق الثراء السريع قوة أمنية - أرشيفية
كتب سليم على

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اعترف المتهمون بالاتجار في الأسلحة النارية، أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، عن نشاطهم الإجرامي، بأنهم يبيعون الأسلحة والذخائر على زبائنهم من الخارجين عن القانون في مصر القديمة بهدف تحقيق الثراء السريع، مؤكدين أنها تدر أرباحا كبيرة. 

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى الأسلحة بالمخالفة لأحكام القانـون. 
 
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواءين أشرف الجندي مدير الأمن، ومحمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (3 أشخاص ، مقيمين بمحافظة القاهرة) وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – طبنجة صوت وبداخلها الخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات الصوت – 2 هاتف محمول).
 
وبمواجهتهم أمام اللواء علاء بشندي إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. 

أسلحة

الداخلية

حوادث

اخبار الحوادث

قسم شرطة مصر القديمة

مديرية أمن القاهرة

عقوبه الاتجار في الأسلحة



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