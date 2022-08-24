اجتماع تنسيقى بين هيئة التأمين الصحى الشامل وهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت هيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، إجتماعاً تنسيقيا موسعاً تم خلاله استعراض الجهود المبذولة في تقديم الخدمات للمنتفعين داخل محافظة الأقصر، وذلك في حضور الدكتور محمود عبدالوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وشريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة، والدكتور محمود مسعد نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتورة هبه عاطف مدير إدارة مقدمى الخدمة بهيئة التأمين الصحى الشامل، وعدد من ممثلى الإدارات المختلفة بهيئتى التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات، أهمها القضاء على إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل، وآلية تسليم وتسلم المطالبات المالية،حيث صرحت الدكتورة هبه عاطف، برفع عدد من الأدوية للأمراض المزمنة من قائمة الموافقات المسبقة، مع الإلتزام بحزمة الخدمات وعدم صرف أدوية بديلة للمرضى وآلية التنسيق للحالات الطارئة خارج المحافظة.

كما طالب شريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة، بتسهيل إجراءات الإحالة الداخلية بين مستشفيات هيئة الرعاية والوقوف على مدى جاهزية منافذ الهيئة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية ولا سيما مكاتب متابعة المرضى فى المستشفيات مع تذليل كافة العقبات التى تواجه المستفيدين.

وشدد الدكتور محمود عبدالوهاب مدير الفرع، على ضرورة وأهمية توقيع الكشف الطبي على المنتفعين بالوحدات والمراكز الصحية من ضمن أولويات إهتمام المنظومة الصحية، وحق المنتفع بالتمتع بكل حقوقه مع الالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة لإحالة المنتفعين خارج الرعاية الصحية، وبالتنسيق مع مكاتب متابعة المرضى بكل وحدة ومركز طبي ومستشفى، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، على المتابعة والتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، للوقوف على آخر المستجدات والعقبات التى تواجه منظومة التأمين الصحى الشامل.



مناقشة عدد من الملفات بإجتماع التأمين الصحى والرعاية الصحية



اجتماع تنسيقي بين هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية