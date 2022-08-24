إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق "كفر الشيخ - دسوق"

أصيب 14 شخصا بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسد، وغيرها من الإصابات، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت متجهة إلى مدينة فوة على طريق "كفر الشيخ - دسوق"، بعد مستشفى كفر الشيخ أمام البنك الزراعى، ودفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بـ 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات والعمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بالصحة وإسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، ووجه محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ برفع درجة الطوارئ داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، لاستقبال المصابين في ذلك الحادث، والتعامل طبيًا معهم من قبل الفرق الطبية بالمستشفى.

كما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، كانت متجهة إلي مدينة فوة، علي طريق كفر الشيخ - دسوق، بعد مستشفى كفر الشيخ، لينتج عن ذلك إصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.