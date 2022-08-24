إزالة 545 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والزراعة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تنفيذ 545 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 22 أغسطس الجاري ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي تستمر حتى 1 سبتمبر القادم، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وتنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

وفى هذا السياق، استعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة مشيراً إلى أنه تم إزالة 544 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 35861 متر مربع ، وحالة تعدى على أرض زراعية بمساحة قيراط، مؤكداً على استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.



جانب من حملات الإزالة



جانب من حملات الإزالة



جانب من حملات الإزالة