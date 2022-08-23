إزالة 35 حالة تعد بالبناء على أملاك الوحدة المحلية والري بمركز بنى مزار

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات اليومية، التي تنظمها الوحدات المحلية بجميع المراكز، لأعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة"، والتي بدأت 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وضمن تنفيذ تعليمات السيد رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، أزالت 35 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة الخاصة بممتلكات الوحدة المحلية والموارد المائية والري، وذلك على مساحة 117 مت9ر مربع.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.



جانب من الإزالة



جانب من الإزالة



جانب من الإزالة