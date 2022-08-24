إخلاء إدارى لعقارين لتشكيلهما خطورة داهمة بنطاق حى غرب المنصورة

الدقهليه شريف الديب

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس حى غرب اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة قرارى إخلاء إدارى لعقارين بنطاق حى غرب المنصورة بسبب الخطورة الداهمة.

وتوجهت لجنة مشكلة برئاسة المهندسة مى محمد عبد الرازق نائب رئيس حى غرب المنصورة، والمهندسة علياء حسين الوصيفى مدير التنظيم، وسحر عبد العزيز مدير الشئون القانونية بحى غرب، وأحمد عبادة مدير المتابعة الميدانيه بحى غرب، ومسئولى التنظيم والإشغالات بحى غرب على ضوء القرار الهندسى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الى موضع العقارين، حيث أن العقار الأول كائن ب ( 1 ) حارة النجار والثورة حيث أن العقار مكون من دور أرضى به محلات ، وخمس أدوار علويه حيث تم تنفيذ الإخلاء الأدارى الكلى من الأشخاص والمنقولات للدورين الرابع والخامس ، وإخلاء باقى العقار جزئيا" من الأشخاص دون المنقولات ، لتنفيذ القرار الهندسى واخذ كافه التعهدات والإجراءات القانونية على مالك العقار لتنفيذ القرار الهندسى.

وفيما يخص العقار الثانى فكائن ب ( 65 ) شارع على محمود طه من سوق التجار الشرقى والعقار مكون من دور أرضى مكون من أربع محلات ودورين علويين وقد تم إخلاء العقار إخلاء كليا" من الأشخاص والمنقولات ، وتم التنبيه بعدم العودة للعقار وسرعة تنفيذ القرار الهندسى الذى يقتضي بإزالة العقار حتى سطح الأرض لما يمثلة من خطورة داهمة على الماره والمواطنين، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالأخلاء ، مع أخذ كافة التعهدات اللازمة على مالك العقار لسرعة تنفيذ القرار الهندسى الصادر.