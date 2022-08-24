اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:31 م
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إحالة 119 موظفا بالمنشآت الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالبحيرة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:01 م
إحالة 119 موظفا بالمنشآت الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية، لتحقيق الإنضباط الإدارى بالتنسيق مع  إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.

أسفرت تلك الحملات الرقابية عن إحالة 46 موظف من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، كما تم إحالة  65 شخصا من العاملين بالمنشآت الخدمية والمصالح الحكومية بوادي النطرون للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى، وكذلك إحالة 6 موظفين بالمنشآت الخدمية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.


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انضباط ادارى

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