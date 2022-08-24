إحالة العاملين بمركزى شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية بمتابعة عدد من المراكز والهيئات والتي شملت مقر إدارة شباب شبرا الخيمة وبعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارات شبرا الخيمة وقليوب وشبين القناطر.

وتمت متابعة مقر إدارة شباب شبرا الخيمة للتأكد من حسن سير العمل بالإدارة وتبين غياب معظم العاملين بالإدارة، كما تم متابعة مركز شباب أبو المنجا وميت نما ومنطي، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، أما مركز شباب دمنهور شبرا مفتوح بدون العاملين وغياب بعض العاملين في مركز شباب الشرقاويه والفرنواني.

وفي إدارة شباب قليوب تم متابعة مركز شباب ميت حلفا وعزبه الجندي وبلقس وزاويه النجار وناي وكوم أشفين، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها وتتخذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقايه ضد مرض كرونا المستجد.

كما شملت المتابعة مركز شباب كفر طحا التابعة لإدارة شبين القناطر، والذي تبين أنه مفتوح ويمارس نشاطه، ومتابعة أعمال انعقاد الجمعية العمومية العادية في مركز شباب عزبة الجندي في حضور لجنة مشكلة من مديرية الشباب والرياضة وإدارة شباب قليوب والأعمال الخاصة بإنشاء حمام السباحة في دمنهور شبرا.

وأوصت اللجنة، بعض المراكز بتسجيل خطوط السير في سجلات في الحضور والإنصراف والإلتزام بالمواعيد المحددة طبقا لقرار وزير الشباب والرياضة الخاص بفتح المراكز، والإلتزام بأن يجتمع مجلس إدارة مرة على الاقل كل شهر طبقا لنص لائحه النظام الاساسي لمراكز الشباب رقم 36 لسنه 2018.

وأمر الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مؤكدا استمرار حملات المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.