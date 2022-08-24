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أوقاف الأقصر: توزيع 300 زى أزهرى و100 عمامة للأئمة والدعاة للمرة الثانية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:26 ص
أوقاف الأقصر: توزيع 300 زى أزهرى و100 عمامة للأئمة والدعاة للمرة الثانية وزارة الأوقاف
الأقصر – أحمد مرعى

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قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه تم توزيع 300 زى أزهرى و100 عمامة أزهرية للأئمة والدعاة للمرة الثانية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الإهتمام الكبير بالأئمة، وذلك من ناحية توفير الزى الأزهرى لهم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قامت وزارة الأوقاف بتوفير عدد 300 زى أزهرى و100 عمامة أزهرية للأئمة بمديرية أوقاف الأقصر والتى سوف يتم توزيعها عليهم، وذلك وفق ما تم إعلانه على الموقع الرسمى للوزارة والصفحة الرسمية للوزير، حيث أن هذه هى الدفعة الثانية من الزى الأزهرى الخامس الذي تقوم الوزارة بتسليمه للأئمة بالمديرية، وكذلك العمامة الأزهرية، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، عن استعداد المديرية لعقد سادس الدورات التدريبية بالتعاون مع جامعة الأقصر فى برنامج الإرشاد النفسى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من منطلق إيمان الوزارة بأن التدريب هو من أهم المرتكزات التي ينطلق منها الداعية، تستعد المديرية عن قرب بدء المديرية عقد سادس الدورات التدريبية فى برنامج  الإرشاد النفسي وعلم الإجتماع، ويبلغ عدد المشاركين فى هذا البرنامج 50 إمام، وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2022/9/5 م ولمدة ثلاثة أيام، حيث تأتي هذه الدورة التدريبية كسادس ثمرات توقيع مديرية أوقاف الأقصر بروتوكول التعاون مع جامعة الأقصر، وذلك يوم الخميس الموافق 2021/1/14 حيث يهدف هذا البروتوكول فور تنفيذه إلى إثراء فكر الأئمة بالمديرية.


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