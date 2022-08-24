ألسن عين شمس تفتح باب التنسيق الداخلى للطلاب الجدد 2023/2022.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس، استقبال طلاب الدفعة الجديدة للعام الدراسي 2022//2023، لتقديم أوراقهم و ملئ ورقة الرغبات و اتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشهدت الكلية إجراءات إحترازية مكثفة، مع إنتشار للسادة موظفي إدارات الأمن و الدفاع المدنى، كذلك تواجد موظفي إدارة شئون الطلاب بمواقع عملهم، بالتعاون مع طلاب الاتحاد، لتسهيل عملية استقبال الطلاب الجدد و تقديم كافة أوجة الرعاية لهم لمساعدتهم في الإنتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة، و تستمر عملية تقديم الأوراق من اليوم و لمدة اسبوع ماعدا الجمعة و السبت من الساعة التاسعة حتى الثانيه ظهرا، كما قامت إدارة الكلية بتخصيص قاعة لإنتظار الطلاب به و ملئ أوراقهم وفق قواعد التباعد الإجتماعي و الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب و مرافقيهم.

وكانت أعلنت د.سلوى رشاد عميد الكلية، أنه يجب علي الطلاب الذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للإلتحاق بالكلية التوجه الي الكلية لإتمام إجراءات قبولهم بالكلية و تقديم أوراقهم و رغبات التنسيق الداخلي لأقسام الكلية و شددت على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم الإلتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.

وعن خطوات التقديم اشارت الي أنه يجب علي الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكليه، و استكمال البيانات المطلوبه فى الورقه بمساعده اتحاد الطلاب ، ثم تسليم الورقه لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح ، و صوره من شهاده الثانوية العامه ، و صوره من شهاده الميلاد، و شددت علي أنه في حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغيه.